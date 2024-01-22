Сталкера Тейлор Свифт арестовали после попытки вломиться в ее квартиру

Сталкера Тейлор Свифт арестовали после его попытки вломиться в квартиру певицы

Сталкера американской певицы Тейлор Свифт арестовали после того, как он попытался вломиться в квартиру исполнительницы в Нью-Йорке. Об этом сообщает Page Six.

Полицию вызвали очевидцы, которые сообщили, что мужчина, личность которого не раскрывается, попытался проникнуть в апартаменты исполнительницы. Соседи также рассказали, что подозреваемый на протяжении месяца пытался встретиться с артисткой — поджидал ее у квартиры, спал на ступеньках, кричал на прохожих, а также расхаживал вдоль улицы и курил.

По словам одного из жителей жилого дома, однажды мужчина пришел с цветами, в другой раз он заявил, что хочет увидеть поп-звезду. По некоторым данным, в момент попытки взлома квартиры Свифт находилась именно там.

Летом прошлого года у дома Тейлор Свифт арестовали преследовательницу певицы.

Ранее мать американской исполнительницы Бритни Спирс Линн подверглась преследованию сталкера.