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18:30, 23 января 2024Мир

Тайвань перебросил системы ПВО на юг острова

Тайвань перебросил системы ПВО на юг острова для противодействия Китаю в воздухе

Фото: Pichi Chuang / Reuters

Тайвань на выходных перебросил зенитно-ракетные комплексы Sky Bow III с севера на юг острова. Об этом сообщает Newsweek.

Решение о переброске систем ПВО на юг было обосновано властями Тайваня продолжающейся активностью китайских военных в воздухе.

В рамках противодействия Китаю Тайвань также планирует дальнейшее укрепление своего ВПК. В этом году планируется потратить на оборону 2,5 процента от ВВП острова. В прошлом году эта цифра составляла два процента.

Ранее стало известно, что в Китае приняли решение не участвовать в разрешении кризиса в Красном море, несмотря на большие риски для торговли. Власти страны обосновали свое решение необходимостью держать большую часть своих сил в готовности к борьбе на Тайване.

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      Лина Пивоварова
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