Трамп пообещал построить самый большой купол в истории

Трамп пообещал создать в США аналог израильской системы «Железный купол»

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране аналог израильской системы противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Об этом передает NBC News.

С таким заявлением Трамп выступил в ходе праймериз Республиканской партии в Нью-Гэмпшире. Он подчеркнул, что хочет охватить системой ПРО всю территорию страны.

«Мы построим над нашей страной "Железный купол", современный противоракетный щит, и все это будет сделано в США», — заявил экс-президент США. По его мнению, это необходимо для предотвращения третьей мировой войны. Трамп подчеркнул, что противоракетный купол станет самым большим в мире.

Политик также отметил, что страна регулярно выделяет деньги на военную помощь другим странам, но не обеспечила себя всеобъемлющей защитой от ракетных ударов. Он добавил, что США должны обладать передовыми системами обороны.

Ранее издание Bloomberg заявило, что «Железный купол» рискует показать свою ненадежность, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт с участием ливанской группировки «Хезболла». Как отмечается, система перехватывает только ракеты, которые с большей вероятностью поразят населенные пункты или важную инфраструктуру, и испытывает трудности с отражением интенсивных атак.