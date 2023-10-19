В США предупредили о ненадежности системы израильского ПВО «Железный купол»

Bloomberg: «Железный купол» не справится при ракетных атаках «Хезболлы» и ХАМАС

Высокотехнологичная система противовоздушной обороны Израиля «Железный купол» (Iron Dome) рискует показать свою ненадежность и быть подавлена ​​ракетными атаками, если эскалация войны с ХАМАС в секторе Газа перерастет в более широкий региональный конфликт с участием ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщает Bloomberg.

Система ПВО «Железный купол» перехватывает только ракеты, которые с большей вероятностью поразят населенные пункты или важную инфраструктуру, игнорируя те, которые направляются в пустое пространство. Ее хвалили за достижение уровня перехвата 90 процентов в прошлых атаках. Даже при небольшом снижение уровня перехвата Iron Dome примерно до 80 процентов система может не справиться с более интенсивными атаками.

Научный сотрудник Центра стратегических исследований и международных отношений Вашингтона Шаан Шейх рассказал, что «Хезболла» является самой хорошо вооруженной негосударственной организацией в мире и имеет большой и разнообразный ракетный арсенал. «Если "Хезболла" вступит в продолжающийся конфликт, существует абсолютный риск того, что оборона Iron Dome будет подавлена ​​ракетным огнем», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что запросит у Конгресса США беспрецедентный пакет помощи Израилю. Он особенно подчеркнул, что страна намерена обеспечить всем необходимым систему противовоздушной обороны Iron Dome.