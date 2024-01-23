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02:12, 23 января 2024Мир

Трамп назвал Путина влиятельным человеком

Трамп назвал Путина очень влиятельным и любящим Россию человеком
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Segar / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал деятельность российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина. Об этом он высказался в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что Путин и Си Цзиньпин любят свои страны и являются людьми, обладающими авторитетом. «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные , они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели», — подчеркнул он.

Политик противопоставил двух лидеров действующему президенту США Джо Байдену и подчеркнул, что тот ведет переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. Однако американский лидер не способен добиться успеха Соединненых Штатов, заявил Трамп.

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      Марина Совина
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