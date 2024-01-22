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07:07, 22 января 2024Мир

В США высказались об отношениях Путина и Трампа

Экс-разведчик США Риттер: Путин сейчас не ответил бы на звонок Трампа по Украине
Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок бывшего американского лидера Дональда Трампа, если бы он позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X.

Так Риттер ответил американской журналистке Лори Спенсер на вопрос о том, почему Трамп уже сейчас, до выборов, не начал заниматься разрешением конфликта на Украине, если он, как сам заявляет, на это способен.

«Потому что Путин не ответил бы на звонок. Это не 2017 год», — написал Риттер, высказавшись таким образом об отношениях двух политиков.

Эксперт пояснил, что за прошедшие годы Запад слишком часто обманывал Россию, в том числе и во время президентства Трампа. По его словам Риттера, это привело к тому, что Москва заинтересована исключительно в своей победе, и ее уже не интересует мнение коллективного Запада об Украине.

Ранее Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине в случае избрания президентом США. По его словам, этого удастся добиться еще до инаугурации в январе 2025 года.

Трамп неоднократно говорил, что готов остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. Украинский президент Владимир Зеленский признался, что его пугают такие слова бывшего американского лидера, так как он не раскрывает детали своего плана.

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      Марина Совина
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