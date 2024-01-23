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16:55, 23 января 2024Экономика

ЦБ усомнился в идее продления обязательной продажи валютной выручки

ЦБ: оснований для продления обязательной продажи валютной выручки нет

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Центробанк России усомнился в идее правительства страны о продлении обязательной продажи валютной выручки экспортерами до конца года. Об этом со ссылкой на комментарий ЦБ пишет РИА Новости.

«Банк России считает, что в прошедшие месяцы влияние этой меры на валютный рынок было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки», — объяснил регулятор свою точку зрения, добавив, что оснований для продления действия такой меры на данный момент нет.

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По мнению ЦБ, существенный вклад в формирование курса валют внес также рост объемов экспорта (в денежном выражении) по сравнению с минимумами середины лета 2023 года. Его динамика влияет на валютный рынок с некоторой задержкой, связанной со сроками проведения внешнеторговых расчетов, объяснили в Банке России.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что правительство страны решило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, эти меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня ликвидности. Первоначально обязательную продажу валютной выручки для экспортеров ввели на полгода, до начала апреля 2024 года.

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