Правительство решило продлить меры по продаже валютной выручки до конца 2024-го

В России решили продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года. О поддержке меры в правительстве сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера Андрея Белоусова, эти меры показали свою эффективность.

«Меры помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности. Сегодня можно отметить, что по имеющимся данным в целом экспортеры соблюдают требования указа президента. Это дало возможность покрыть дефицит валюты, необходимой импортерам для сохранения поставок продукции в нашу страну», — пояснил он.

Поводом для обязательной продажи валютной выручки стало ослабление рубля. С момента действия этой меры российская валюта укрепилась примерно на 10 процентов по отношению к доллару, хотя на процесс влияли многие факторы, в частности резкое увеличение ключевой ставки Банком России.

Обязательную продажу валютной выручки для крупнейших экспортеров ввели на полгода, до начала апреля 2024 года. С того момента рубль укрепился с уровня 100 рублей за доллар до 90 рублей. По словам Владимира Путина, мера действительно вводит элемент контроля, но после того, как ситуация нормализуется, а курс рубля стабилизируется, ее отменят. Сейчас, согласно указу главы государства, экспортеры из закрытого списка размещают на своих российских счетах не менее 80 процентов валютной выручки.