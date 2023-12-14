Путин назвал временной обязательную продажу валютной выручки

Путин заявил об отказе от продажи валютной выручки после стабилизации рубля

Указ об обязательной продаже валютной выручки, который в октябре подписал президент страны Владимир Путин, носит временный характер. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

По его словам, документ действительно вводит элемент контроля, но после того, как ситуация нормализуется, а курс рубля стабилизируется, его отменят. Путин указал, что такое решение было принято в связи с закрытием зарубежными странами информации о движении средств, которые выручают российские экспортеры.

Обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров была введена на полгода, то есть до начала апреля 2024 года. С того момента рубль укрепился с уровня 100 рублей за доллар до 90 рублей, однако в последние недели вновь начал постепенно слабеть.

На ситуацию влияют упавшие нефтегазовые доходы, что объясняется снижением мировых цен на нефть. В ближайшие месяцы ситуация может усугубиться, так как доходы российских компаний снижаются, а цена основного российского экспортного сорта нефти Urals в начале декабря опустилась ниже потолка.