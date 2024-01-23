Турист под веществами разбил себе голову камнем на глазах прохожих в Таиланде

Pattaya Mail: китайский турист под веществами разбил голову камнем в Паттайе

Китайский турист устроил переполох на курорте Таиланда — Паттайе, разбив себе голову камнем на глазах прохожих. Об этом сообщает издание Pattaya Mail.

Очевидцы заметили, как мужчина занимался членовредительством посреди оживленной улицы, и сразу вызвали полицию. Правоохранители обнаружили 42-летнего Чэнь Вэя с травмами головы и кровотечением, иностранец просил о помощи. Экстренные службы осмотрели китайца на месте, а затем отправили его в больницу.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что незадолго до инцидента турист встретился со своими друзьями из Китая и употребил неизвестные вещества. Из-за них, предположительно, его тревога усугубилась и он был дезориентирован. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Ранее четырех российских туристов задержали на одной из вилл тайского острова Пхукет за незаконную организацию азартных игр. Нарушителей застали за игрой в покер на деньги.