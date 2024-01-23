Турист попал под электровелосипед, впал в кому и получил штраф за нарушение ПДД

9news: турист попал под велосипед в Сиднее и получил штраф за нарушение ПДД

Американский турист попал под электровелосипед в Сиднее и получил штраф за нарушение правил дорожного движения (ПДД), пока лежал без сознания в больнице. Об этом сообщает австралийский канал 9news.

Когда 64-летний пенсионер из США Род Марони шел через дорогу с трамвайными путями в центре города в сентябре 2023 года, его сбил электрический велосипед. Мужчине потребовалась срочная операция на головном мозге, он впал в кому на несколько недель и до сих пор не до конца восстановился после травмы.

Пока Марони боролся за жизнь в больнице, местная полиция оштрафовала его на 86 долларов (7,5 тысячи рублей). Документ предъявили жене американца Барбаре. При этом подчеркивается, что в Сиднее вообще запрещено ездить по трамвайным путям на велосипедах, так что изначально правила нарушил человек, который сбил туриста.

Супруге Марони пришлось нанять адвоката, чтобы оспорить взыскание. «Если офицер действительно хотел вручить штраф, ему следовало пойти в больницу и бросить его на колени моего мужа, который был без сознания», — возмутилась американка.

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