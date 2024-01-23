Украинские войска начали тестировать иностранные станции РЭБ на линии фронта

Марочко: ВСУ тестируют иностранные станции РЭБ на краснолиманском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали тестировать станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на краснолиманском направлении, а также в районе Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, на западных границах ЛНР и на территории Донецкой народной республики (ДНР) замечена работа РЭБ иностранного производства. Как утверждает Марочко, украинские военные экспериментируют с частотами и алгоритмами для выявления более эффективного способа работы с ними.

Марочко также отметил, что ВСУ на регулярной основе меняют «чистые каналы» для собственной связи и управления беспилотниками.

Ранее военный эксперт сообщил о потере ВСУ своих позиций на краснолиманском направлении. ВС России оттеснили противника с окрестностей Кременной.