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08:19, 23 января 2024Бывший СССР

Украинские войска начали тестировать иностранные станции РЭБ на линии фронта

Марочко: ВСУ тестируют иностранные станции РЭБ на краснолиманском направлении

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали тестировать станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на краснолиманском направлении, а также в районе Артемовска. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, на западных границах ЛНР и на территории Донецкой народной республики (ДНР) замечена работа РЭБ иностранного производства. Как утверждает Марочко, украинские военные экспериментируют с частотами и алгоритмами для выявления более эффективного способа работы с ними.

Марочко также отметил, что ВСУ на регулярной основе меняют «чистые каналы» для собственной связи и управления беспилотниками.

Ранее военный эксперт сообщил о потере ВСУ своих позиций на краснолиманском направлении. ВС России оттеснили противника с окрестностей Кременной.

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      Алевтина Запольская
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