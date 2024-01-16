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09:54, 16 января 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о потерях позиций ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: ВСУ теряют позиции на краснолиманском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют свои позиции. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«За последнее время нашим бойцам удалось значительно оттеснить противника с окрестностей Кременной. Успехи войск Вооруженных Сил РФ фиксируются в районах Торского, Червоная Диброва, Ямполовка, а также Серебрянского лесничества и Белогоровки», — написал он.

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Кроме того, военный эксперт рассказал, что российским штурмовым подразделениям при поддержке артиллерии, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также подразделений БПЛА и ВКС удалось выбить солдат ВСУ с ряда опорных пунктов, а также занять более выгодные рубежи и позиции.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что украинские военные испытывают проблемы с противовоздушной обороной на донецком направлении. Он добавил, что это приводит к большим потерям украинской стороны как в бронетехнике, так и в личном составе.

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      Александр Курбатов
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