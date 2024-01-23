Украинский МИД раскритиковал Запад за дискуссии вместо поставок снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: вместо поставок снарядов Запад ведет дискуссии

Вместо поставок снарядов Украине Запад ведет бесконечные дискуссии, с таким упреком выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал министр, все на Западе выступают за то, чтобы как можно скорее начать производство снарядов доя Украины, но когда дело доходит по принятия конкретных решений, то начинаются бесконечные дискуссии.