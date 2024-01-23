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00:26, 24 января 2024Бывший СССР

Украинский МИД раскритиковал Запад за дискуссии вместо поставок снарядов

Глава МИД Украины Кулеба: вместо поставок снарядов Запад ведет дискуссии
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Hannes P. Albert/dpa/Global Look Press

Вместо поставок снарядов Украине Запад ведет бесконечные дискуссии, с таким упреком выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал министр, все на Западе выступают за то, чтобы как можно скорее начать производство снарядов доя Украины, но когда дело доходит по принятия конкретных решений, то начинаются бесконечные дискуссии.

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