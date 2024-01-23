В Госдуме отреагировали на уничтожение бульдозером гумпомощи бойцам СВО

Депутат Бессараб призвала наказать виновных в уничтожении гумпомощи бойцам СВО

Необходимо наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи участникам специальной военной операции (СВО), заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми. Соответственно, по этому факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело», — отреагировала Бессараб.

По словам парламентария, в произошедшем необходимо разобраться.

«Это чудовищный проступок, за который должно быть наказание в обязательном порядке. Нужно разобраться, почему это было допущено, на основании чего был принят такой противоправный акт, и, безусловно, наказать виновных. А статья у нас есть — порча чужого имущества», — заключила она.

Ранее в Донецкой народной республике недалеко от границы с Ростовской областью на свалке нашли гуманитарную помощь участникам СВО. Выброшенную гуманитарную помощь в Амвросиевке обнаружил волонтер. Он показал найденные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. Волонтер отметил, что вся гуманитарная помощь раскатана бульдозером и трактором.