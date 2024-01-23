В Британии назвали несуразным указ Зеленского о России

Аналитик Меркурис: указ Зеленского о России выглядит несуразно на фоне краха ВСУ

Указ президента Украины Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России выглядит несуразно на фоне неудач украинских войск на поле боя, считает британский аналитик Александр Меркурис. Такую точку зрения он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, подобными инициативами украинское руководство пытается заручиться поддержкой «националистически настроенной элиты». «Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте», — заявил он.