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21:12, 23 января 2024Мир

В Британии назвали несуразным указ Зеленского о России

Аналитик Меркурис: указ Зеленского о России выглядит несуразно на фоне краха ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Указ президента Украины Владимира Зеленского о населенных украинцами территориях России выглядит несуразно на фоне неудач украинских войск на поле боя, считает британский аналитик Александр Меркурис. Такую точку зрения он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По словам эксперта, подобными инициативами украинское руководство пытается заручиться поддержкой «националистически настроенной элиты». «Выглядит это очень несуразно, поскольку россияне ведут успешные наступательные действия на фронте. Украина абсолютно точно терпит поражение в этом конфликте», — заявил он.

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      Марина Совина
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