В Британии признали уничтожение немецких систем ПВО IRIS-T на Украине

Британский аналитик Меркурис: армия РФ уничтожила систему ПВО IRIS-T на Украине

Российская армия успешно уничтожает немецкие системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, поставленные Украине. Об этом на своем YouTube-канале сообщил британский аналитик Александр Меркурис.

«Недавно ракетным ударом были уничтожены системы IRIS-T, отправленные на Украину Германией», — признал эксперт, добавив, что Россия наносит колоссальный ущерб украинской ПВО.

Ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины потеряют важный плацдарм в районе Крынок. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в сторону Крыма.