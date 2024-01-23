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15:32, 23 января 2024Мир

В Чехии назвали главный сценарий для прекращения конфликта на Украине

Друлак: Запад будет говорить о разделе Украины для прекращения конфликта
Петр Друлак

Петр Друлак. Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости

Бывший чешский дипломат Петр Друлак в интервью Parlamentni listy заявил, что в ближайшее время западные союзники Украины будут говорить о разделе республики для прекращения конфликта.

По его словам, основанный на реальном положении дел главный сценарий предусматривает, что Украина не будет контролировать все территории, которые входят в международно признанные границы.

«Те, кто на этом настаивает и считает это главным условием мира, пребывают в иллюзиях. Те, кто понимает, что Украина будет поделена и уменьшится, смотрят на вещи трезво», — убежден политик.

Друлак убежден, что «момент истины наступит», может быть., через несколько месяцев, может быть, через год, однако очевидно, что Украина не сохранится. Он отметил, что Киев зависит от западной помощи, которая не бесконечна. «Точно так же в определенный момент Запад отказался от Афганистана, а до того и от Ирака. Теперь нечто подобное ждет Украину», — заключил он.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Киеву придется пойти на болезненный компромисс в вопросе территориальных уступок, чтобы завершить конфликт на Украине.

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