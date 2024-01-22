Фицо: Украине придется пойти на болезненный компромисс в вопросе территорий

Киеву придется пойти на болезненный компромисс в вопросе территориальных уступок, чтобы завершить конфликт на Украине. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает портал aktuality.sk.

«Должен быть какой-то компромисс, который будет очень болезненным для обеих сторон. И чего они ждут? Что россияне покинут Крым, Донбасс и Луганск? Это нереально», — заявил политик.

Фицо напомнил, что Россия не раз отвергала требование украинских властей о возвращении границ и территорий 1991 года. Он также отметил, что Украина является государством, находящимся под «абсолютным влиянием» США и он наложил вето на решение принять Киев в Североатлантический альянс.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Любош Блага заявил, что начало украинского конфликта связано с тягой НАТО и США в границам России. По его словам, сегодня из-за этого Запад проигрывает русским по полной.