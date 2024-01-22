В Словакии начало конфликта на Украине объяснили тягой НАТО к границе России

Парламент Словакии: конфликт на Украине начался из-за тяги НАТО к границам РФ

Конфликт на Украине начался из-за тяги США и НАТО к границам России. Причину начала украинского кризиса объяснил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага в Telegram-канале.

«Не растягивались бы американцы вместе с НАТО к границам России, никакой войны не должно было быть. А сегодня Запад проигрывает русским по полной», — сказал он.

Политик поддержал намерения премьер-министра Словакии Роберта Фицо откровенно сказать об этом украинскому коллеге Денису Шмыгалю, встреча с которым запланирована в ближайшее время.

Ранее глава комиссии по внешним отношениям словацкого парламента Мариан Кэри заявил, что Словакия заинтересована во встрече Фицо с президентом России Владимиром Путиным, однако в ближайшее время встреча политиков невозможна. По его словам, Фицо открыто выражает свое мнение насчет ситуации на Украине.