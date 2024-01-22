В Словакии оценили возможность встречи премьера страны с Путиным

В Словакии оценили возможность встречи премьера страны Фицо с Путиным

Словакия заинтересована во встрече премьер-министра страны Роберта Фицо с президентом России Владимиром Путиным. Однако в ближайшее время встреча политиков невозможна, об этом в интервью «Известиям» заявил член правящей партии Smer, глава комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

По его словам, Фицо открыто выражает свое мнение насчет ситуации на Украине. Кэри подчеркнул, что с самого начала премьер заявлял, что «это конфликт между США и Россией, который происходит на территории Украины, и он начался не 24 февраля 2022 года, а в 2014 году после майдана».

Мариан Кэри также уточнил, что некоторые представители стран Запада называют словацких политиков пророссийскими, поэтому «в ближайшие недели и месяцы встреча Фицо и Путина пока невозможна».

«Наша оппозиция тут же стала бы заявлять, что, мол, словацкий премьер отправился к Путину, чтобы ему сказали, что делать», — подчеркнул он в интервью.

Кэри при этом подчеркнул, что Словакия в целом заинтересована во встрече Фицо и Путина, а общение политиков может состояться спустя некоторое время.

Ранее Роберт Фицо заявил, что Россия будет диктовать условия по урегулированию конфликта на Украине. По его мнению, западная стратегия, направленная на победу над Россией путем поставок оружия Киеву, оказалась провальной.

Он также напомнил, что кабмин, который он сформировал в октябре 2023 года, отказался от военной поддержки Украины и сосредоточился на гуманитарной помощи.