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19:22, 2 января 2024Мир

В Словакии предрекли главенство России в процессе урегулирования с Украиной

Фицо: Россия будет диктовать условия для урегулирования конфликта на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Россия будет диктовать условия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит телеканал TA3.

«Думаю, что мы приближаемся к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине ни в коем случае не будет ставить Евросоюз. Их будет выдвигать РФ», — пояснил он.

По его мнению, западная стратегия, направленная на победу над Россией путем поставок оружия Киеву, оказалась провальной. Он напомнил, что кабмин, который он сформировал в октябре 2023 года, отказался от военное поддержки Украины и сосредоточился на гуманитарной помощи.

Ранее в США допустили взятие Россией под контроль Одессы. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. «Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал он, уточнив, что российские войска находятся в более выгодном положении, поскольку обладают достаточным количеством бойцов.

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      Никита Абрамов
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