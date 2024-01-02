Фицо: Россия будет диктовать условия для урегулирования конфликта на Украине

Россия будет диктовать условия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, чьи слова приводит телеканал TA3.

«Думаю, что мы приближаемся к периоду, когда условия урегулирования конфликта на Украине ни в коем случае не будет ставить Евросоюз. Их будет выдвигать РФ», — пояснил он.

По его мнению, западная стратегия, направленная на победу над Россией путем поставок оружия Киеву, оказалась провальной. Он напомнил, что кабмин, который он сформировал в октябре 2023 года, отказался от военное поддержки Украины и сосредоточился на гуманитарной помощи.

Ранее в США допустили взятие Россией под контроль Одессы. Такое мнение выразил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. «Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал он, уточнив, что российские войска находятся в более выгодном положении, поскольку обладают достаточным количеством бойцов.