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07:44, 2 января 2024Мир

В США допустили взятие Одессы под контроль России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия может взять под контроль Одессу, если потребуется

Фото: Unsplash.com

Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works допустил, что Россия может взять под контроль Одессу, если это потребуется.

Таким образом эксперт из США прокомментировал слова ведущего о том, что Украине будет практически невозможно вернуть город, если подобное произойдет.

«Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву», — сказал Джонсон, уточнив, что российские войска находятся в более выгодном положении, поскольку обладают достаточным количеством бойцов.

Экс-агент добавил, что военнослужащие ВС РФ проходят необходимую подготовку, в то время как на Украине вынуждены хватать людей на улицах и отправлять на фронт. Кроме того, западные поставки помощи Киеву постепенно подходят к концу, а новых пока не предвидится.

В октябре глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Одесса, Харьков и Николаев являются русскими городами. «Одесса, Николаев и Харьков — это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения», — подчеркивал он.

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      Марина Совина
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