В Крыму назвали Одессу, Харьков и Николаев русскими городами

Глава Крыма Аксенов назвал Одессу, Харьков и Николаев русскими городами

Одесса, Харьков и Николаев являются русскими городами. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

«Одесса, Николаев и Харьков — это русские города и должны быть нашими по праву и по историческому праву. Со всех сторон без исключения», — заявил политик.

Глава республики также отметил, что украинские власти ради своих личных интересов заставляют идти граждан страны на фронт.

Ранее подобное мнение высказывал глава парламента Крыма Владимир Константинов. По его мнению, жители Одессы и Николаева ждут и поддерживают вхождение в состав России. Также политик назвал Одессу и Николаев русскими городами, отметив, что исторически это российские земли.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.