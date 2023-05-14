В Крыму назвали Николаев и Одессу русскими городами

Глава парламента Крыма Константинов: жители Николаева и Одессы хотят войти в состав России

Жители Одессы и Николаева ждут и поддерживают вхождение в состав России. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

Кроме того, политик назвал Одессу и Николаев русскими городами. «Это исторически наши земли», — заявил он.

Константинов подчеркнул, что взятие под контроль всех южных областей Украины даст их жителям возможность высказать свое мнение посредством референдума. В свою очередь, Россия сможет «сформировать полноценную подушку безопасности» на южных рубежах.

Ранее Константинов заявил, что президиум парламента Крыма инициирует вопрос отмены принятого в 1954 году решения о передаче полуострова УССР. По его словам, эта тема будет поднята на ближайшем заседании.