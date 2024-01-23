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10:37, 23 января 2024Мир

В ЕС возникли споры о миссии в Красном море

FT: Франция, Германия и Италия призвали использовать свою миссию в Красном море

Фото: Houthi Military Media / Reuters

Франция, Германия и Италия призвали страны Европейского союза (ЕС) внести свой вклад в обеспечение безопасности в Красном море, но предложили использовать уже существующую в регионе миссию. Об этом сообщает Financial Times (FT).

В преддверии обсуждения главами МИД ЕС миссии Евросоюза в Красном море, получившей название ASPIDES, в рамках широких дебатов по Ближнему Востоку три крупнейших члена объединение выступили за «использование уже существующей структуры» военно-морской миссии AGENOR, в которой Франция, Германия и Италия участвуют у берегов Ирана.

Как отмечается в совместном документе трех стран, эта миссия «сумела построить значительную степень доверия и уверенности в отношениях с региональными арабскими государствами, при этом никогда не вступая в конфронтацию с Ираном».

Франция, Германия и Италия также добавляют, что миссия может быть запущена в соответствии со статьей 44 договора ЕС, которая позволяет небольшой группе стран поручить выполнять задание от имени остальных членов объединения.

По словам европейских чиновников, участвовавших в планировании миссии, она может повлечь за собой применение смертоносной силы и перерасти в полномасштабную региональную войну.

«Мы здесь не боремся с пиратством. Мы боремся с гораздо более сложной вещью, а именно с негосударственными субъектами с гибридными боевыми способностями. (...) Это очень трудная операция, но политическая воля есть. Мы действительно считаем, что это необходимо для нашей безопасности», — заявил один из чиновников.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель объявил, что главы МИД стран ЕС договорились создать миссию в Красном море. Он отметил, что достигнуто принципиальное согласие о запуске миссии, а теперь обсуждаются ее различные опции.

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      Дарья Балацкая
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