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17:31, 23 января 2024Мир

В Германии заявили о неспособности ПВО Украины справиться с российскими ударами

Welt: защищающие Киев системы ПВО не способны справиться с российскими ударами

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Защищающая Киев украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не способна справиться с российскими ракетными ударами. С таким заявлением в репортаже для немецкого телеканала Welt выступил журналист Пауль Ронцхаймер.

«В столице Украины есть большое опасение, что не хватит ракет для ПВО», — сказал он, добавив, что на Украине также наблюдается дефицит ракет для комплексов ПВО Patriot.

«Поступают сообщения, что ракет для Patriot недостаточно, что имеет прямое отношение к ситуации в конгрессе США, который до сих пор не одобрил выделение денег», — подчеркнул Ронцхаймер.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что российская армия успешно уничтожает немецкие системы ПВО IRIS-T.

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      Виктория Кондратьева
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