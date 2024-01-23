В Германии заявили о неспособности ПВО Украины справиться с российскими ударами

Welt: защищающие Киев системы ПВО не способны справиться с российскими ударами

Защищающая Киев украинская система противовоздушной обороны (ПВО) не способна справиться с российскими ракетными ударами. С таким заявлением в репортаже для немецкого телеканала Welt выступил журналист Пауль Ронцхаймер.

«В столице Украины есть большое опасение, что не хватит ракет для ПВО», — сказал он, добавив, что на Украине также наблюдается дефицит ракет для комплексов ПВО Patriot.

«Поступают сообщения, что ракет для Patriot недостаточно, что имеет прямое отношение к ситуации в конгрессе США, который до сих пор не одобрил выделение денег», — подчеркнул Ронцхаймер.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что российская армия успешно уничтожает немецкие системы ПВО IRIS-T.