Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:09, 23 января 2024Мир

В Колумбии заинтересовались историей вступления россиянина в должность мэра

В Колумбии расследуют, как россиянин Михаил Краснов вступил в должность мэра
Михаил Краснов

Михаил Краснов. Кадр: НТВ

Генеральная прокуратура Колумбии проведет расследование возможных нарушений законодательства в истории с избранием россиянина мэром города Тунха в департаменте Бояка. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве проверят, сможет ли Краснов вступить в должность, так как у него действует контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии (UPTC) в Тунхе. Также будут исследованы обстоятельства получения россиянином паспорта Колумбии.

Краснов победил на выборах мэра осенью прошлого года. За 45-летнего уроженца Саратова проголосовали почти 32 процента избирателей.

Краснов переехал в Колумбию 15 лет назад.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «У Зеленского большие проблемы». В Кремле рассказали, что думают о претензиях Украины на российские земли

      Захарова прокомментировала указ Зеленского об исторических землях Украины

      Мишустин отменил участие России в выставке ЭКСПО-2025 в Японии

      В Колумбии заинтересовались историей вступления россиянина в должность мэра

      Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»

      В МВД сообщили о вербовке россиян спецслужбами Украины

      Самый быстрый покер игрока в истории КХЛ принес «Спартаку» победу над «Динамо»

      ПВО сбила воздушную цель в Белгородской области

      Принц Гарри захотел наладить отношения с семьей

      В Британии признали значительный прогресс российской армии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше