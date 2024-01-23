В Колумбии заинтересовались историей вступления россиянина в должность мэра

В Колумбии расследуют, как россиянин Михаил Краснов вступил в должность мэра

Генеральная прокуратура Колумбии проведет расследование возможных нарушений законодательства в истории с избранием россиянина мэром города Тунха в департаменте Бояка. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве проверят, сможет ли Краснов вступить в должность, так как у него действует контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии (UPTC) в Тунхе. Также будут исследованы обстоятельства получения россиянином паспорта Колумбии.

Краснов победил на выборах мэра осенью прошлого года. За 45-летнего уроженца Саратова проголосовали почти 32 процента избирателей.

Краснов переехал в Колумбию 15 лет назад.