В Колумбии заинтересовались историей вступления россиянина в должность мэра
В Колумбии расследуют, как россиянин Михаил Краснов вступил в должность мэра
Генеральная прокуратура Колумбии проведет расследование возможных нарушений законодательства в истории с избранием россиянина мэром города Тунха в департаменте Бояка. Об этом сообщает РИА Новости.
В ведомстве проверят, сможет ли Краснов вступить в должность, так как у него действует контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете Колумбии (UPTC) в Тунхе. Также будут исследованы обстоятельства получения россиянином паспорта Колумбии.
Краснов победил на выборах мэра осенью прошлого года. За 45-летнего уроженца Саратова проголосовали почти 32 процента избирателей.
Краснов переехал в Колумбию 15 лет назад.