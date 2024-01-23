В ЛНР сообщили об активизации авиации ВСУ в районе Артемовска

Марочко: ВСУ активизировали работу авиации в районе Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали работу авиации в районе Артемовска, но вдалеке от передовых участков фронта. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Военный эксперт рассказал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали рост маркеров воздушных целей. «В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов», — уточнил он.

По словам Марочко, вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.

Ранее российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование, в частности, проводится дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77.