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09:31, 23 января 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об активизации авиации ВСУ в районе Артемовска

Марочко: ВСУ активизировали работу авиации в районе Артемовска
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали работу авиации в районе Артемовска, но вдалеке от передовых участков фронта. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

Военный эксперт рассказал, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали рост маркеров воздушных целей. «В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов», — уточнил он.

По словам Марочко, вертолеты противника проводят ежедневные вылеты, не попадая в зону работы средств ПВО, и работают на значительном удалении от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность.

Ранее российские военные инженеры проделали брешь в минно-взрывных заграждениях на нескольких участках фронта на купянском направлении. Разминирование, в частности, проводится дистанционно с использованием установок УР-83П и УР-77.

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      Алевтина Запольская
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