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14:33, 23 января 2024Россия

В Москве пенсионерка отравилась дымом от загоревшегося одеяла с AliExpress

В Москве пенсионерка отравилась дымом от загоревшегося электроодеяла

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве 69-летняя пенсионерка отравилась дымом от загоревшегося одеяла с подогревом, купленного в интернете. Об этом сообщает МЧС России в Telegram.

Ведомство установило, что женщина спала, когда электроодеяло вспыхнуло в результате короткого замыкания. Пожар был потушен прибывшими на место спасателями на площади два квадратных метра, однако россиянка успела вдохнуть едкий дым пять раз.

По информации Telegram-канала Mash, китайское устройство было приобретено на площадке AliExpress. Как выяснило издание, в ночь на 22 января пожарных вызвал сосед пенсионерки, который почувствовал запах дыма. Пострадавшую вынесли в подъезд и попытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.

Ранее в Верхней Пышме пенсионерка с семимесячной внучкой отравились угарным газом в результате пожара, который начался из-за короткого замыкания проводки телевизора. Спасти их также не удалось.

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      Константин Лысяков
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