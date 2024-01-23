В Петербурге лицеист попал в больницу с переломами после одного приема учителя

В Петербурге лицеист получил переломы из-за пытавшегося его остановить учителя

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик из лицея № 470 попал в больницу с переломами после одного приема учителя информатики. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как выяснило издание, ребенок во время перемены бегал по холлу лицея. В это время там дежурил 31-летний педагог. Он попытался остановить расшалившегося мальчика и выставил перед ним руку.

Мальчик врезался в живой шлагбаум, упал и сильно ударился головой и спиной об пол.

Медики зафиксировали у несовершеннолетнего переломы. Согласно выводам экспертов, здоровью мальчика был нанесен тяжкий вред.

В отношении информатика возбудили уголовное дело о причинении тяжких телесных повреждений. Следователи выяснили, что мужчина перебрался в Петербург из Саратова. Жалоб от родителей и учащихся на него никогда не поступало.

Ранее сообщалось, что житель Владивостока угрожал подопечным беременной жены-учительницы, которые над ней издевались.