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08:35, 12 января 2024Россия

Россиянин угрожал школьникам из-за издевательств над беременной учительницей

Житель Владивостока угрожал ученикам беременной жены-учительницы

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Житель Владивостока угрожал подопечным беременной жены-учительницы, которые над ней издевались. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его сведениям, аудиозапись скандала в сеть выложили, предположительно, ученики 8-го класса 61-й школы. На ней слышно, как россиянин обещает «разломать кабину» несовершеннолетним и заставить их «жрать тетради».

Как утверждает Amur Mash, до этого учащиеся якобы довели до нервного срыва преподавательницу информатики, которая является супругой жителя Владивостока.

Произошедшим уже заинтересовались представители городской прокуратуры. О том, что учительница беременна, ее руководство не знало. 10 января девушка взяла больничный. От любых комментариев она отказывается, ссылаясь на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику за непослушание. Мать пострадавшего рассказала, что это не первый подобный случай с педагогом.

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      Анна Щербакова
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