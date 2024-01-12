Россиянин угрожал школьникам из-за издевательств над беременной учительницей

Житель Владивостока угрожал ученикам беременной жены-учительницы

Житель Владивостока угрожал подопечным беременной жены-учительницы, которые над ней издевались. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По его сведениям, аудиозапись скандала в сеть выложили, предположительно, ученики 8-го класса 61-й школы. На ней слышно, как россиянин обещает «разломать кабину» несовершеннолетним и заставить их «жрать тетради».

Как утверждает Amur Mash, до этого учащиеся якобы довели до нервного срыва преподавательницу информатики, которая является супругой жителя Владивостока.

Произошедшим уже заинтересовались представители городской прокуратуры. О том, что учительница беременна, ее руководство не знало. 10 января девушка взяла больничный. От любых комментариев она отказывается, ссылаясь на плохое самочувствие.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии учительница изрисовала лицо школьнику за непослушание. Мать пострадавшего рассказала, что это не первый подобный случай с педагогом.