В Подмосковье задержали криминального авторитета, приказавшего поджечь авто

В Подмосковье задержали криминального авторитета, приказавшего двоим мужчинам поджечь автомобиль. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, в полицию обратился местный житель с заявлением о поджоге его машины на улице Просвещения. Силовикам удалось задержать злоумышленников: те облили горючей смесью иномарку, кинули спичку и скрылись. Сгорела не только машина заявителя, но и соседняя. Ущерб составил 3 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ.

Поджигатели — 30-летний и 36-летний уроженцы Средней Азии. Они рассказали, что знакомый попросил их сжечь авто. Тогда полицейские нашли заказчика — 45-летнего криминального авторитета среди выходцев из ближнего зарубежья, который оказывает покровительство лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность с привлечением труда нелегальных мигрантов.