В Приднестровье захотели ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ

Правительство Приднестровья предложило ввести штрафы за пропаганду ЛГБТ

Правительство непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) предложило проект поправок в законодательство, предусматривающий введение штрафов за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров Приднестровья.

Отмечается, что законопроект предполагает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях и ряд других профильных нормативных актов. Документ, в частности, предусматривает введение штрафов от 4,6 тысячи приднестровских рублей (более 25 тысяч рублей). В ближайшее время его планируют направить на утверждение в парламент ПМР.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России счел феминитивы признаком принадлежности к «движению ЛГБТ». В судебном учреждении их сочли «специфическим языком» и приравняли к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров.