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08:23, 19 января 2024Россия

Верховный Суд России счел феминитивы признаком причастности к ЛГБТ-движению

«Свободные Новости»: ВС России счел феминитивы признаком участия в движении ЛГБТ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Верховный Суд России (ВС) счел феминитивы — маркированные по женскому роду обозначения профессий и других существительных, такие как учительница, доярка, портниха, студентка — признаком принадлежности к «движению ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Текс решения ВС публикует портал «Свободные новости».

Как сообщило издание, Верховный Суд назвал феминитивы «специфическим языком» и приравнял их к участию в гей-парадах и выбору половых партнеров.

«Участников движения объединяет наличие определенных нравов, обычаев и традиций (например, гей-парады), схожий образ жизни (в частности, особенности выбора половых партнеров), общие интересы и потребности, специфический язык (использование потенциальных слов-феминитивов, таких как руководительница, директорка, авторка, психологиня)», — цитирует издание текст решения ВС.

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Также в документе говорится, что ЛГБТ-движение «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и стремится добиться для его участников закрепления определенных прав и свобод как на уровне общественного признания, так и на законодательном.

В ВС официально не комментировали опубликованный изданием документ.

В конце ноября 2023 года Верховный Суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией.

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      Марк Леонов
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