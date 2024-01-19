Обнародован текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении

«Свободные новости» обнародовало текст решения Верховного суда о ЛГБТ-движении

Текст решения Верховного суда России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) появился в свободном доступе. Копию обнародовало издание «Свободные новости».

Документ стал частью одного из административных дел о правонарушении против жительницы Саратовской области, представители правоохранительных органов предоставили его участникам процесса. Нарушительницу привлекли за «демонстрацию символики экстремистской организации» из-за фото с радужными флагами, опубликованном в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В документе со ссылкой на Минюст РФ указывается, что «Международное общественное движение ЛГБТ» создавалось в США «как часть политики ограничения рождаемости, наряду с прочим предлагающей поощрение нетрадиционных семейных отношений». На территории России удалось установить 281 физическое лицо, пропагандирующее подобную идеологию и участвующее в деятельности движения.

В тексте подчеркивается, что ЛГБТ-движение «фактически пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака» и стремится добиться для его участников закрепления определенных прав и свобод как на уровне общественного признания, так и на законодательном. Представители сообщества, как указано в документе, ведут схожий образ жизни и разделяют общие ценности и традиции, используют «специфический язык» — феминитивы.

В конце декабря 2023 года Минюст приравнял каминг-аут (то есть заявление о принадлежности к ЛГБТ-движению) к экстремизму, то есть фактически признал подобные заявления недопустимыми. Несоблюдение запрета может повлечь административную и уголовную ответственность.