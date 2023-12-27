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18:16, 27 декабря 2023Россия

В Минюсте приравняли каминг-аут к экстремизму

Telegram-канал «Борус»: Минюст приравнял каминг-аут к экстремизму

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

Министерство юстиции России приравняло каминг-аут к экстремизму. Об этом говорится в ответе ставропольского отделения Минюста, опубликованном Telegram-каналом «Борус».

Согласно тексту документа, заявление о принадлежности к ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) оценивается как заявление о принадлежности к экстремистскому сообществу. «Следовательно, такое заявление недопустимо», — указано в ответе.

Несоблюдение запрета может повлечь административную и уголовную ответственность, подчеркнули в Минюсте. В случае повторного совершения правонарушения деяние может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 282 («возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ, добавили в ведомстве. Указанная статья предусматривает, в том числе, наказание в виде лишения свободы.

В конце ноября Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией.

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      Алан Босиков
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