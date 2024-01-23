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15:34, 23 января 2024Экономика

В России спрогнозировали курс рубля к концу 2024 года

Эксперты предрекли укрепление рубля при продлении продажи валютной выручки
СюжетПрогноз курса рубля

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Продление обязательной продажи валюты экспортерами в России благоприятно отразится на импорте, однако на курс рубля в текущем году будут влиять и другие факторы, в том числе инфляция и торговый баланс. Прогнозами о курсе национальной валюты поделились эксперты в беседе с РИА Новости.

Начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев отмечает, что говорить о курсе к концу года сложно, так как до этого времени может произойти множество экономических и политических событий. «Очень осторожно можно предположить, что к концу года пара рубль-доллар может находиться в диапазоне 83-85 рублей, пара рубль-юань — 10,5-11 рублей», — предрек он.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, к середине года доллар будет стоить около 91 рубля. С учетом продления обязательной продажи валютной выручки до декабря, к концу года курс американской валюты может зафиксироваться в диапазоне 90-95 рублей, считают эксперты.

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Наиболее пессимистичный прогноз у аналитика компании «Цифра брокер» Анны Буйлаковой. Она заявила, что продление действия указа о продаже выручки экспортерами уже не окажет такого влияния на рубль, так как заметно выросла доля расчетов в валютах дружественных стран. «Учитывая все факторы в совокупности, полагаем, что рубль может ослабнуть к 108 за доллар к концу года», — сказала она.

Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил, что правительство страны решило продлить обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. По его словам, эти меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня ликвидности. Первоначально обязательную продажу валютной выручки для экспортеров ввели на полгода, до начала апреля 2024 года.

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