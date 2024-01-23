В российском регионе объяснили «завиральные фантазии» Зеленского о территориях

Профессор Трут: Зеленский пытается переписать историю для объединения украинцев

Владимир Зеленский, причисляя ряд российских регионов к «исторически населенным украинцами» территориям, пытается добиться объединения населения страны, считает доктор исторических наук Владимир Трут. Своим мнением об указе президента Украины он поделился с журналистами сетевого издания «161.ру».

Ранее был опубликован указ Зеленского, в котором Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области названы «исторически населенными украинцами» землями.

По словам профессора, попытка переписать историю — уже наметившаяся мировая тенденция. «Это все завиральные фантазии абсолютно. Зеленский с таким же успехом может и на Сахалин претендовать, и на Луну, и на Марс», — объяснил Трут.

По мнению ученого, украинской государственности не существовало до декабря 1991-го года. Своим указом Зеленский реализует стремление украинских властей объединить население страны, заключил он.

Ранее в Совфеде поспорили с фигурирующем в указе Зеленского тезисе об «угнетении украинцев» Россией. Там отметили, что в вопросах угнетения украинским властям нужно в первую очередь обратить внимание на своих западных партнеров и их колониальное прошлое.