В Совфеде поспорили с Зеленским об «угнетении украинцев» Россией

Сенатор Косачев заявил о заслуге России в сохранении украинской культуры

В Совфеде поспорили, что Россия сделала больше для сохранения украинского языка, традиций и культуры, чем сама Украина. О заслуге страны заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

Он привел фрагмент ранее подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа, согласно которому Россия «на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

Косачев заявил, что Россия на протяжении своей истории сохраняла и продолжает сохранять многонациональность. Он добавил, что Киев, в отличие от Москвы, стремится уничтожить национальную идентичность русскоязычного населения страны. В вопросе об угнетении сенатор посоветовал Зеленскому обратиться к Западу и его колониальному прошлому.

В своем указе Зеленский отнес шесть российских регионов – Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области – к «исторически населенным украинцами» регионам. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял документ и отметил, что, по его мнению, украинцев не существует.