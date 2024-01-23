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10:53, 23 января 2024Россия

В Совфеде поспорили с Зеленским об «угнетении украинцев» Россией

Сенатор Косачев заявил о заслуге России в сохранении украинской культуры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Совфеде поспорили, что Россия сделала больше для сохранения украинского языка, традиций и культуры, чем сама Украина. О заслуге страны заявил сенатор Константин Косачев в Telegram.

Он привел фрагмент ранее подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским указа, согласно которому Россия «на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

Косачев заявил, что Россия на протяжении своей истории сохраняла и продолжает сохранять многонациональность. Он добавил, что Киев, в отличие от Москвы, стремится уничтожить национальную идентичность русскоязычного населения страны. В вопросе об угнетении сенатор посоветовал Зеленскому обратиться к Западу и его колониальному прошлому.

В своем указе Зеленский отнес шесть российских регионов – Краснодарский край, Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области – к «исторически населенным украинцами» регионам. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высмеял документ и отметил, что, по его мнению, украинцев не существует.

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