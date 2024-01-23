В российском регионе решили усилить мобильные группы огневого подавления БПЛА

Дрозденко: в Ленобласти решили усилить мобильные группы огневого подавления БПЛА

В Ленинградской области решили усилить мобильные группы огневого подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Накануне он провел заседание оперативного штаба с представителями силового блока. Позже губернатор отчитался о принятых предложениях.

«Приоритетный для всех вопрос — обеспечение безопасности в условиях угрозы повреждения инфраструктуры с использованием опасных воздушных объектов», — написал ленинградский глава.

Дрозденко отметил, что было решено во взаимодействии с армейскими подразделениями создать эшелонированную систему раннего обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов. Также важно усилить мобильные группы огневого подавления дронов дополнительными техническими средствами. Кроме того, Дрозденко объявил о формировании рабочих подразделений гражданской обороны для действия в условиях режима повышенной готовности.

21 января произошел пожар на газовом терминале в Усть-Луге Ленобласти — предприятие загорелось после двух взрывов. Возгорание на производственном комплексе «Новатэк», по предварительным данным, произошло в результате внешнего воздействия.

За три дня до происшествия в Ленинградской области впервые с начала спецоперации был замечен и перехвачен украинский дрон.