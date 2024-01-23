В российском регионе родители обвинили учителя-мигранта в оскорблениях детей

В Екатеринбурге родители обвинили учителя-мигранта в оскорблениях детей

В Екатеринбурге родители школьников обвинили учителя-мигранта в оскорблениях детей. Об этом сообщает Ura.ru.

Мужчина приехал в Екатеринбург из Индии, в российском регионе он преподает английский язык в школе №175.

По словам родителей, педагог обзывает детей обезьянами и тупицами и делает это на преподаваемом им языке. Россияне заявили, что учитель плохо говорит не только на русском, но и на английском, на котором он изъясняется «с чудовищным акцентом». Также родители обвинили педагога в некомпетентности, указав на его неумение взаимодействовать с детьми.

Изданию не получилось взять комментарий у директора школы, которая во время звонка находилась на совещании. В городской департамент образования направлен запрос в связи с поведением учителя.

Ранее в Новосибирске полиция приняла решение о выдворении из страны детей мигрантов, бросавших камни в учительницу. Силовики установили, что мать школьников в 2023 году трижды привлекалась к юридической ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

