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09:52, 23 января 2024Силовые структуры

В российском регионе заметили разгуливавшего с оружием мужчину в камуфляже

В Тюмени заметили мужчину в военной форме с оружием около школы и детского сада

Кадр: «УРА.РУ»

В Тюмени жители заметили на улице мужчину в военной форме с оружием. Об этом сообщает Ura.ru.

Видео с неизвестным в камуфляже появилось в интернете. Он разгуливал по Игримской улице около Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства. Отмечается, что недалеко от этого места находятся школа и детский сад.

Полицейским уже сообщили об инциденте. Сотрудники начали проверку: пока они устанавливают личность мужчины.

Ранее стало известно, что 10 января в Тюмени объявили в федеральный розыск мигрантов, участвовавших в перестрелке, произошедшей утром 5 января во дворе жилого дома.

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      Екатерина Кашурникова
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