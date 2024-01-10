Участников перестрелки в российском городе объявили в розыск

В Тюмени мигрантов, участвовавших в перестрелке, объявили в розыск

В Тюмени объявили в федеральный розыск мигрантов, участвовавших в перестрелке, произошедшей утром 5 января во дворе жилого дома. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным правоохранительных органов, разыскиваемые являются выходцами из Закавказья. В результате стрельбы были ранены двое мужчин, им оказана медицинская помощь. По подозрению в покушении задержан один участник конфликта, его сообщники успел скрыться.

В их квартирах силовики провели обыски.

Драка со стрельбой произошла утром 5 января во дворе жилого дома на улице Муравленко в Тюмени. Возбуждено уголовное дело. Расследование взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.