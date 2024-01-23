В школах Литвы ограничат изучение русского языка как иностранного

Минобразования Литвы: возможности изучения русского языка будут ограничены

Возможности изучения русского языка как иностранного в школах Литвы в течение ближайших десятилетий будут сильно ограничены. Об этом заявил министр образования республики Гинтаутас Якштас, передает Delfi.lt

«Я бы сказал, что русский язык не будет на одном уровне с французским или немецким. Я ожидаю, если мы сохраним сегодняшние тенденции, то возможности выбора русского будут очень ограничены, когда небольшое количество учеников сможет изучать русский в нескольких школах», — отметил глава Минобразования.

Он ожидает, что языковая ситуация изменится, когда большинство преподавателей русского языка выйдут на пенсию.

16 января об отказе от финансирования образования на русском языке заявили в Эстонии. По словам премьер-министра республики Каи Каллас, в стране надо бороться с русификацией детей, а все эстонцы обязаны владеть государственным языком.

