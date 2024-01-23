В США демократы раскритиковали Джо Байдена за атаки на хуситов в Йемене

В США однопартийцы критикуют Джо Байдена из-за атак против хуситов в Йемене

В Соединенных Штатах демократы обвинили президента Джо Байдена в незаконных атаках на хуситов в Йемене. Об этом сообщает ABC.

Член Демократической партии и Палаты представителей США Прамила Джаяпал выступила с заявлением, что американские атаки против хуситов в Йемене являются «неприемлемым нарушением конституции».

Другие однопартийцы президента, Кори Буш и Рашида Тлаиб, также раскритиковали администрацию: «население не хочет, чтобы большая часть его налогов пошла на новую войну», так как американский народ уже «устал от бесконечных войн».

Критика Белого дома основана на том, что перед началом любой военной миссии за рубежом ее для начала должны одобрить в законодательном органе, чего не было в случае Йемена. В свою очередь, представители Белого дома объяснили свои действия вторым разделом Конституции США, который дает право президенту использовать военную силу в оборонительных целях без разрешения Конгресса.

Ранее стало известно о намерении администрации Джо Байдена разработать план масштабной кампании против хуситов в Йемене.