В США разработают план масштабной военной кампании против хуситов в Йемене
Джо Байден: США разрабатывают план масштабной кампании против хуситов в Йемене
Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать бороться с хуситами путем длительной военной кампании в Йемене. Об этом сообщает The Washington Post.
В Белом доме заявили о разработке плана масштабной военной кампании на территории Йемена.
Такое решение было принято после того, как десятидневные попытки остановить хуситов со стороны США и их союзников не дали результатов.
Как сообщалось ранее, на данный момент морские перевозки и торговля в Красном море находятся под угрозой из-за атак хуситов на морские судна и ударов Соединенных Штатов и Великобритании по территории Йемена.