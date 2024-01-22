В США разработают план масштабной военной кампании против хуситов в Йемене

Джо Байден: США разрабатывают план масштабной кампании против хуситов в Йемене

Администрация президента США Джо Байдена намерена продолжать бороться с хуситами путем длительной военной кампании в Йемене. Об этом сообщает The Washington Post.

В Белом доме заявили о разработке плана масштабной военной кампании на территории Йемена.

Такое решение было принято после того, как десятидневные попытки остановить хуситов со стороны США и их союзников не дали результатов.

Как сообщалось ранее, на данный момент морские перевозки и торговля в Красном море находятся под угрозой из-за атак хуситов на морские судна и ударов Соединенных Штатов и Великобритании по территории Йемена.