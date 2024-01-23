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10:06, 23 января 2024Бывший СССР

В ВСУ раскритиковали западные БМП Bradley

CNN: экипажи ВСУ раскритиковали западные БМП Bradley за плохую работу в холод

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскритиковали поставленные западом боевые машины пехоты (БМП) Bradley за плохую работу в холод, передает CNN.

Издание отмечает, что украинские экипажи не удовлетворены способностью западных машин выдерживать суровую зиму, из США часто приходят старые Bradley в плохом состоянии.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на херсонском направлении ВСУ попытались увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов, но нарвались на усиленный огонь из всех видов вооружений и понесли тяжелые потери.

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      Алевтина Запольская
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