Сальдо заявил о тяжелых потерях ВСУ на херсонском направлении

За сутки на херсонском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли тяжелые потери. Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Думая воспользоваться небольшим потеплением (протоки Днепра более-менее оттаяли), враг попытался увеличить подвоз на левый берег личного состава и грузов. Однако нарвался на усиленный огонь из всех видов вооружений и понес особо тяжелые потери в личном составе, боевой и транспортной технике», — заявил он.

По словам политика, всего было ликвидировано до 80 военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три миномета, бронетранспортер турецкого производства, девять беспилотников и три лодки с десантом и грузами.

Кроме того, удары российской армии уничтожили ряд объектов военной инфраструктуры, в числе которых радиолокационная станция, две антенны связи, два склада, шесть пунктов наблюдения и пять пунктов временной дислокации.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил, почему Париж отрицает пребывание на Украине французских наемников. По его словам, это нарушило бы законы самой Франции.