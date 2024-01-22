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12:59, 22 января 2024Бывший СССР

Пушилин объяснил заявления Парижа об отсутствии французских наемников на Украине

Пушилин: наличие наемников на Украине противоречит законам Франции
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Париж отрицает наличие своих граждан среди наемников на Украине, так как это противоречит законам Франции. Заявления властей Франции об отсутствии наемников на Украине объяснил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Вы знаете, уже и по данным разведки, и по тем мероприятиям, которые проходили на линии боевого соприкосновения, мы понимаем, что есть граждане Франции, которые воюют на стороне вооруженных формирований Украины, заключают контракты (...) У них законом запрещено наемничество, и если они это признают, то это будет напрямую противоречить их закону», — заявил он.

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Пушилин также подчеркнул, что Запад всегда действует двойными стандартами, сначала отрицая произошедшее, а при удобном случае заявляя, что «это была их такая задумка». По его словам, так было и с Минскими соглашениями, когда экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд заявили, что они были нужны, чтобы оттянуть время и вооружить Украину.

Вечером 16 января Вооруженные силы России (ВС РФ) высокоточным оружием нанесли удар по лагерю иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. В Минобороны сообщили, что речь идет преимущественно о наемниках из Франции

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      Александр Курбатов
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